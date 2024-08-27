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سفارة السعودية لدى النرويج للمواطنين: تأكدوا من صلاحية جواز السفر قبل القدوم

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شكرا لقرائتكم سفارة لدى النرويج للمواطنين: تأكدوا من صلاحية جواز السفر قبل القدوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة لدى النرويج، المواطنين من زائري ذلك البلد، على التأكد قبل سفرهم إليه من صلاحية جواز السفر بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وشددت السفارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على ضرورة تسجيل جواز السفر لديها عبر موقع وزارة الخارجية أو عبر تطبيقاتها للأجهزة الذكية.

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وتابعت، أنه يرجى احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة النرويج، كما نشرت الوزارة الأرقام التي يمكن الاتصال بها حال الطوارئ كالتالي: هاتف السفارة 004722049010- شؤون السعوديين 004740577878.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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