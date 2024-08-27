شكرا لقرائتكم سفارة السعودية لدى النرويج للمواطنين: تأكدوا من صلاحية جواز السفر قبل القدوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت سفارة المملكة لدى النرويج، المواطنين من زائري ذلك البلد، على التأكد قبل سفرهم إليه من صلاحية جواز السفر بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وشددت السفارة، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، على ضرورة تسجيل جواز السفر لديها عبر موقع وزارة الخارجية أو عبر تطبيقاتها للأجهزة الذكية.

قد يهمّك أيضاً

وتابعت، أنه يرجى احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة النرويج، كما نشرت الوزارة الأرقام التي يمكن الاتصال بها حال الطوارئ كالتالي: هاتف السفارة 004722049010- شؤون السعوديين 004740577878.