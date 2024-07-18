شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

تباين المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم، مع استمرار موجة بيع لأسهم الرقائق الإلكترونية، ما حد من المكاسب التي تحققت بفضل نتائج الأعمال الإيجابية للشركات.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول على انخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، مواصلاً الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي، وتراجع المؤشر الفرعي للتكنولوجيا للجلسة الرابعة بعد أن انخفض 1.8 بالمئة.فيما صعد مؤشر شركات السيارات 1.2 بالمئة مع تقدم فولفو 11 بالمئة، بعد أن تجاوزت أرباح الشركة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني من العام التوقعات.وهبط سهم نوكيا الفنلندية لصناعة معدات الاتصالات 5 بالمئة، بعد أن أعلنت انخفاض أرباحها الفصلية 32 بالمئة.