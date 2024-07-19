الشارقة - اميمة ياسر - واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه ارتفاعه بشكل ملحوظ، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19يوليو 2024، بالتزامن مع تثبيت سعر الفائدة

وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها أمس، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، حيث بلغت نسبتهم 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وهي أعلى مستويات للفائدة في تاريخ مصر.

وجاء قرار البنك المركزي متوافقًا مع توقعات المؤسسات المالية بتثبيت الفائدة، لامتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى إن بدأت في الانخفاض خلال الأربعة أشهر الماضية، لكنها لا تزال بعيدة عن المستهدف الذي لا يتجاوز 9%.

سعر الدولار في مصر اليوم

قٌدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 48.17 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

في البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند 48.18 جنيه للشراء، و48.32 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

تحدد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار اليوم نحو 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 48.20 جنيه للشراء، و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

حقق سعر الدولار في السوق السوداء نحو 48 جنيها للشراء، و49 جنيها للبيع.