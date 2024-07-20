شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تربح 55.6 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 55.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 1.952 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2.9%.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.29%، مسجلاً 28653.85 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 3.46% ليصل إلى 6495.93 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 9374.67 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 146.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.905 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 452 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.