الاقتصاد

«وجا»: ترسية مشروع لمعهد الدراسات والخدمات في جامعة شقراء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا ترسية مشروع تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة شقراء في أعمال التأهيل والتعديل لسكن التخصصي والدور السابع بأبراج العليا.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو (5,746,107.57) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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