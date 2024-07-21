شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا»: ترسية مشروع لمعهد الدراسات والخدمات في جامعة شقراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا ترسية مشروع تقديم الخدمات الاستشارية والفنية لمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة شقراء في أعمال التأهيل والتعديل لسكن التخصصي والدور السابع بأبراج العليا.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو (5,746,107.57) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

