شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس»: إنهاء عقد وكالة بيع منتجات «جلوبس ميديكال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخدمات الطبية المتخصصة "بروميديكس" تسلمها إشعارا الخميس الماضي، من موكلها شركة جلوبس ميديكال انك يفيد بعدم الرغبة بتجديد عقد الوكالة الحصري لبيع منتجات موكلها.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تشمل المنتجات: التشوهات والأمراض التنكسية في العمود الفقري القطني والفقرات العنقية؛ وصدمات العمود الفقري، والجراحة الروبوتية.

وأوضحت أن آخر يوم نافذ لعقد بيع منتجات الموكل المذكورة أعلاه من قبل شركة الخدمات الطبية المتخصصة في تاريخ انتهاء العقد الحالي في 31/12/2024م.

وأوضحت الشركة أن مبيعات العلامة التجارية جلوباس ميديكال انك بلغت 32.2 مليون ريال ما يمثل نسبة 13% من المبيعات الموحدة للمجموعة حسب العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وتتوقع الشركة ان يترتب على هذا القرار أثرا ماليا متمثلا بانتهاء مبيعات العلامة التجارية جلوبس ميديكال انك وذلك من بداية العام القادم 2025 ميلادية.

وأفادت بأن في حال وجود أي مستجدات تتعلق بهذا الإعلان فإنها ستبادر بالإعلان عنه بشكل فوري.