شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الدريس» إلى 82.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات صافي ربح يقدر بنحو 82.41 مليون ريال، في الربع الثاني من 2024، مرتفعا بنسبة 17.4%، مقارنة بـ 70.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الإستثمار في المشروع المشترك.

وجاء ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الاخري وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل والزكاة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: زيادة إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك لإعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وإيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وانخفاض مصاريف البيع والتسويق بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات الاخري ونتائج الاستثمار في المشروع المشترك.

ومن من الأسباب: زيادة إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق ويرجع إلى زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الاستثمار في المشروع المشترك بالرغم من انخفاض الإيرادات الاخرى وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية وتكاليف التمويل والزكاة.

وتضمنت الأسباب: زيادة إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع إلى إعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.