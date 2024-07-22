شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية، خلال تعاملات الإثنين، بعد ارتفاع العملة الخضراء، أمس.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 48.32 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي عند 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنوك وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.