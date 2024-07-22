شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «لانا» يوصي بزيادة رأس المال إلى 54 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة لانا للجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية بزيادة رأس مال الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التوصية تضمنت: زيادة رأس مال الشركة من 36 مليون ريال إلى 54 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 50% ليرتفع عدد أسهم الشركة من 3600000 مليون سهم إلى 5400000 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون.

ونوهت بتسديد قيمة الزيادة في رأس المال باستخدام الأرباح المبقاة.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية.

وتأتي زيادة رأس المال ضمن خطة الشركة من أجل توفير جزء من متطلبات التمويل لمشاريع الشركة الحالية والمستقبلية والتوسعية.

ونوهت بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين يملكهم المساهمون، فيما تسدد قيمة الزيادة في رأس المال باستخدام الأرباح المبقاة.

وستكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي ستنعقد فية الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية.