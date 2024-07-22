غرفة ينبع تطلق مبادرة (صناعة البخور )

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

أطلقت غرفة ينبع اليوم، وبالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي بينبع، مبادرة لصناعة البخور بعنوان “نحن معكم”، وتستمر لفترة ثلاثة أيام.

وتهدف المبادرة إلى تعليم مستفيدي الضمان الاجتماعي فن صناعة البخور بالطرق التقليدية والحديثة، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، والحفاظ على هذا الفن العريق الذي يعكس جزءاً كبيراً من الثقافة والتراث السعودي.

ويضم برنامج المبادرة دورة تدربية تسلط الضوء على المكونات الأساسية للبخور وطرق تحضيرها، وتقنيات مزج العطور المختلفة للحصول على روائح مميزة، بالإضافة إلى الخطوات العملية لصنع البخور من البداية حتى النهاية، ونصائح للحفاظ على جودة البخور وتخزينه بشكل صحيح، مما يمكنهم من ابتكار منتجات ذات جودة عالية وجاذبية بصرية.

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