استقرار أسعار الذهب عند 2655.03 دولارًا للأوقية وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة قد توفر مزيدا من الدلائل حول حجم خفض الفائدة الذي من المتوقع أن يعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2655.03 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2675.40 دولارًا.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 31.58 دولار، ونزل البلاتين 0.5 % إلى 997.90 دولارًا، كما هبط البلاديوم 1.3 % إلى 1001.80 دولار.

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