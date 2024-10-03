أسعار النفط تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.. وخام برنت يسجل 75 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعًا جديدًا لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات الخميس.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى نحو 75 دولارًا للبرميل، ليسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أغسطس الماضي، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 71 دولارًا للبرميل.

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