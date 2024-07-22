شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب بايدن من السباق الرئاسي يرفع الدولار وسط ترقب الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة التطورات التكنولوجية والسياسية تؤثر على تحركات الأسواق العالمية ارتفاع أسعار الذهب بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

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الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي، إن التركيز على الأسواق حاليا في قدرتها على محو تأثير سياسة ترامب الاقتصادية التي كانت قائمة وما إذا كانت ستشهد المزيد من التقلبات، بعد انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، فيما تراجع الدولار الأمريكي وارتفع سعر الذهب.وقال التقرير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخلى عن مسعاه لإعادة انتخابه بعد ضغوط كبيرة من الحزب الديمقراطي بعد أدائه الضعيف في المناظرة الأولى.وأيد بايدن نائبة الرئيس كامالا هاريس لتحل محله كمرشح للحزب الديمقراطي.وتشير التقارير إلى أن جميع رؤساء الحزب الديمقراطي في الولايات الأمريكية الخمسين قد دعموا هاريس.ومن المتوقع تأكيد الترشيح الرسمي في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.أعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام إلى 1.7% من 1.8% سابقًا لدعم الاقتصاد.ويأتي ذلك بعد اختتام الجلسة الكاملة الثالثة الأسبوع الماضي دون أي إعلانات رئيسية بشأن السياسة النقدية.وجاءت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو أضعف من المتوقع، مما قلل من توقعات الطلب على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان بنك إنجلترا تأجيل خفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي ثابتًا.وانخفض حجم مبيعات التجزئة للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.واصلت الأسهم الأمريكية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة.وتراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي. وواصل المستثمرون جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة في المؤشرات الرئيسية.وأدى الانقطاع التقني العالمي، الذي يرجح أنه ناجم عن تحديث من CrowdStrike، والذي انخفض بنسبة 11.1%، مما أثر على نظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت، والذي انخفض بنسبة 0.7%، إلى زيادة المخاوف.وعلى صعيد الأرباح، انخفض سهم نتفليكس بنسبة 1.5% على الرغم من الأرباح والإيرادات الإيجابية، وانخفض سهم أمريكان إكسبريس بنسبة 2.7% حتى بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل من المتوقع.وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ أبريل، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 4.2%، منهياً بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ستة أسابيع بسبب التحول نحو الأسهم الصغيرة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي والمخاوف بشأن القيود التجارية الأمريكية على الصين.أغلقت عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها الأسبوعية، متوجةً جلسة اتسمت بأحجام تداول منخفضة ومحفزات قليلة في السوق في ظل انقطاع عالمي لتكنولوجيا المعلومات أعاق الأنشطة المالية والاقتصادية.وشهدت أسواق السندات الأوروبية، لا سيما سندات الحكومة البريطانية، انخفاضات أكثر حدة، مما شكل ضغطًا مبكرًا على سندات الخزانة.وتفاقم هذا الأمر بسبب التداولات الجماعية الكبيرة في العقود الآجلة للسندات لأجل عامين.واستقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.24%، وارتفع بمقدار 3.5 نقطة أساس خلال اليوم ليقف بالقرب من ذروته الأسبوعية.وتشير العقود الآجلة لديون الخزانة إلى تسطيح منحنى العائد الأمريكي عند الافتتاح، مدفوعًا بإعلان الرئيس جو بايدن التخلي عن حملة إعادة انتخابه.وظلت العقود الآجلة للسندات لأجل عامين ثابتة عند 102 15/32، في حين ارتفعت الديون لأجل 10 سنوات بمقدار 1/32 إلى 110 7/8. في الصين، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام واحد وخمس سنوات دون تغيير في وقت لاحق من يوم الاثنين حيث يتطلع البنك المركزي إلى نمو فاتر في الربع الثاني.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9% لتستقر عند إلى 82.63 دولار، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.2% متراجعة إلى 80.13 دولار يوم الجمعة، مسجلاً ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.وتأثرت معنويات السوق بتجدد التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار في غزة، حيث أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الهدنة التي طال انتظارها قد أوشكت على التحقق بحسب.وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.8% إلى 2,400 دولار، وانخفضت أسعار الفضة بنسبة 2% إلى 29.22 دولار. ويرجع هذا الانخفاض إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الآونة الأخيرة، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.تراجع الدولار الأمريكي هذا الأسبوع بعد انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي الأمريكي، مما أدى إلى محو بعض المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي والتي جاءت على خلفية تزايد احتمالات إعادة انتخاب ترامب.وبحسب التقرير الصادر عن "ساسكو بنك"، قاد البيزو المكسيكي المكاسب مقابل الدولار الأمريكي في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، في حين ارتفع الوون الكوري أيضًا. أما اليوان الصيني، وهو عملة أخرى كانت منتبهة للتطورات السياسية الأمريكية، فقد بدد بعض المكاسب المبكرة حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة قصيرة الأجل من أجل إضافة حوافز اقتصادية.وتفوق أداء العملات التي تنطوي على مخاطرة مثل الدولار النيوزلندي والجنيه الإسترليني على عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني.