شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات التكنولوجية والسياسية تؤثر على تحركات الأسواق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

كراودسترايك

أخبار متعلقة انسحاب بايدن من السباق الرئاسي يرفع الدولار وسط ترقب الأسواق ارتفاع أسعار الذهب بعد انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

ارتفاع أسعار الذهب

الأسواق في مرحلة انتقالية

الهبوط السلس

التنويع المنضبط

أداء النفط

الأسبوع الحالي

العملات الأجنبية

التضخم في المملكة المتحدة

غيوم العاصفة السياسية الأمريكية

ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي

احتمالية انتعاش الدولار

المركزي الأوروبي ومعدلات الفائدة

منطقة اليورو

الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق المالية خلال أسبوع التداول الأخير واجهت مزيجًا من المؤثرات، واستحوذت التطورات التكنولوجية والسياسية على الأضواء، وعزّز الدولار الأمريكي مكانته.وارتفعت أسعار الذهب، فيما شهدت أسواق الأسهم بعض عمليات جني الأرباح واتجهت معنويات المستثمرين بصفة عامة نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب بسبب عوامل عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.انخفضت أسهم مايكروسوفت بنسبة 0.53%، في حين انخفض سهم كراودسترايك بنسبة 9.39% في الولايات المتحدة، مما يعكس معنويات المستثمرين المائلة إلى الحذر بعد أن تسبب عطل عالمي النطاق في تكنولوجيا المعلومات في فوضى واسعة شملت تشغيل الرحلات الجوية والبنوك.واعترفت شركة الأمن السيبراني، كراودسترايك ، التي تضم آلاف العملاء على مستوى العالم، بأن تحديثًا معيبًا لأحد البرامج قد تسبب في حدوث الخلل، مما أدى إلى إصابة شركات الطيران والبنوك والمستشفيات ووسائل الإعلام والشركات، وتوقف الكثير منها.كان الذهب، وهو أصل الملاذ الآمن التقليدي، ولا يزال يشهد مسارًا صعوديًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزًا 2400 دولار للأوقية خلال الأسبوع، وملامسًا أعلى مستوياته التاريخية.وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بمجموعة من العوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية، والشكوك الاقتصادية، وتجدد اهتمام المستثمرين بالمعادن الثمينة.ورغم أن منهجية “الانتظار والترقب” التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي أمر مفهوم، فإن تصرفات البنك المركزي في المستقبل سوف تعتمد على كيفية تطور أرقام مؤشرات التضخم ومدى فعالية إدارته.ويراقب المستثمرون أي علامات على تباطؤ اقتصادي محتمل في منطقة اليورو، مما قد يؤثر على موقف السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وهذا ما نسلط عليه الضوء بالتفصيل في تقريرنا الأسبوعي.شهدت أسواق الأسهم أسبوعًا متقلبًا، مع ارتفاع أولي أعقبه انخفاض أدى إلى ضعف أسهم التكنولوجيا وشركات صناعة الرقائق ما سلط الضوء على موضوع رئيسي: التناوب المحتمل للقيادة بعيدا عن التكنولوجيا وباتجاه أسهم القطاعات الدورية مثل القطاع المالي والصناعة والطاقة.وشهدت العلاقة بين أسعار الأسهم وعائدات السندات تحولاً كبيرًا وبينما ظلت العائدات مرتفعة في وقت سابق من عام 2024.وشهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضًا في العائدات بسبب اعتدال التضخم وتوقعات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وخاصة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.ويعزز سيناريو “الهبوط السلس” حيث يتراجع التضخم دون التسبب في الركود ومع ذلك، فإن بيانات التضخم غير المتوقعة يمكن أن تعطل استقرار الأسواق، ما يجعلها تفوز بنصيب وافر من اهتمام المستثمرين.وتفوّق مؤشر داو جونز في الأداء على مؤشر ناسداك، حيث نمت ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي بقوة على الرغم من المخاوف الحالية بشأن الركود.و يبدو أن هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل ومايكروسوفت آخذة في التراجع وتفوق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذو الوزن المتساوي، والذي يعطي وزناً متساوياً لجميع الشركات، على المؤشر القياسي، مما يشير إلى مشاركة أوسع في السوق.وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المتمثل في اللحاق بالقطاعات المتأخرة بسبب انخفاض تقييماتها وارتفاع نمو الأرباح المتوقع.وشهدت أسهم الشركات الصغيرة ارتفاعاً كبيراً، مستفيدة من الثقة المتزايدة في أن خفض معدلات الفائدة قد بات وشيكًا، والمرونة الاقتصادية، والسياسات المحتملة الداعمة للنمو في ظل إدارة أمريكية جديدة تترقبها الأسواق.ويتماشى هذا مع وجهة نظر الاستثمارات الدورية والحساسة اقتصاديًا التي تستفيد من سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر ميلا للتيسير ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المستدام أمر بالغ الأهمية لاستمرار هذا الاتجاه.يؤكد التناوب الأخير في السوق على أهمية وجود محفظة متنوعة بشكل جيد عبر القطاعات وفئات الأصول لإدارة المخاطر وعلى المستثمرين الحفاظ على تركيزهم على المدى الطويل وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على تقلبات السوق قصيرة المدى.تزامن انخفاض مخزونات النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والطلب الموسمي وتوقعات انخفاض معدلات الفائدة، مع دفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة ومع ذلك، من غير المتوقع أن يستمر الارتفاع الحالي.ومن المتوقع أن ينخفض خام غرب تكساس الوسيط وبرنت إلى 78 دولارًا للبرميل و82 دولارًا للبرميل على الترتيب في أوائل عام 2025 مع دخول السوق في تحقيق فائض وتخفيف التوترات الجيوسياسية.لكن السوق ستشهد تقلبات جديدة، حيث تساهم الأعاصير، وعدم اليقين في الشرق الأوسط، والسياسة في الصين، وبيانات أوبك، كلها في تحريك الأسعار.وحافظت العقود الآجلة للنفط الأمريكي، اليوم الخميس، على مكاسبها بعد أن قفزت 2.6 % في الجلسة السابقة مع تراجع مخزونات الخام للأسبوع الثالث على التوالي.وانخفضت مخزونات الخام التجارية الأمريكية بمقدار 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 3.3 مليون برميل وضعف الطلب على وقود السيارات بمقدار 615 ألف برميل يوميًا.تسلط إصدارات البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، بما في ذلك إعلان بنك كندا بشأن سعر الفائدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة، الضوء على صحة الاقتصاد وإجراءات البنوك المركزية، مما يؤثر بشكل أكبر على معنويات السوق.ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، مدفوعًا بالتحول في فروق العائد لصالح العملة البريطانية.وتلاشت التوقعات بخفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة في أغسطس، في حين أصبحت الأسواق أكثر ثقة في قيام الفيدرالي بخفض الفائدة في سبتمبر، كما وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 12 شهرًا فوق 1.30 قبل أن يتراجع قليلاً.وينظر المحللون إلى تحرك الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي المستمر فوق 1.29 على أنه قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط المدى إلى 1.40، مما يعكس مواقف السياسة النقدية المختلفة.ولا يزال بعض المحللين يتبنون نظرة هبوطية بشأن الاسترليني، متوقعين انخفاضه إلى 1.21 خلال العام المقبل بسبب توقعات النمو والتضخم الأضعف في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة.ظل معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة دون تغيير عند 2.0% في يونيو، متحديًا التوقعات بحدوث انخفاض طفيف. كما ظل المعدل الأساسي ثابتًا عند 3.5%، مع بقاء التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا عند 5.7%، وهو ما يتجاوز منطقة الشعور بالارتياح بالنسبة لبنك إنجلترا.وأشار التقرير إلى أن ذلك يقلل من احتمالية خفض سعر الفائدة في أغسطس، مما قد يدعم الجنيه الاسترليني على المدى القريب.وبعيدًا عن سياسة البنك المركزي، أثرت التطورات السياسية الأمريكية بشكل كبير على الدولار الأمريكي وتوقعت الأسواق زيادة فرص فوز دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، بعد محاولة اغتياله.وأدى هذا، إلى جانب الضغط المتزايد على الرئيس بايدن للانسحاب من ترشيح الحزب الديمقراطي، إلى إضعاف الدولار الأمريكي.وفي نهاية المطاف أعلن بايدن، الأحد، انسحابه من السباق الرئاسي.دعا ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي علنًا إلى الحفاظ على معدلات الفائدة، مما أدى إلى خلق وضع معقد.وأوضح التقرير أن يمكن تسليط الضوء على التأثير المحتمل على النحو التالي: إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في سبتمبر، فيمكن اعتبار ذلك أمرًا سلبيًا بالنسبة للدولار الأمريكي في البداية، ولكنه يشير أيضًا إلى مقاومة الضغوط السياسية، مما يفيد الدولار الأمريكي في النهاية على المدى الطويل، خاصة في ظل ولاية جديدة محتملة لدونالد ترامب.وتعد إمكانية انتعاش الدولار الأمريكي موضوعًا رئيسيًا للمناقشة إذا كانت توقعات فوز ترامب أو بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم مخيبة للآمال.في خطوة كانت الأسواق تتوقعها إلى حد كبير، قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية الأسبوع الماضي.ويأتي هذا القرار وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم في منطقة اليورو. يشير موقف البنك المركزي الأوروبي إلى أنهم يعتقدون أن التضخم في طريقه إلى المعتدل على المدى المتوسط، مما يمهد الطريق لتعديلات معدلات الفائدة في المستقبل اعتمادًا على البيانات الاقتصادية الواردة.ووفقا للتقرير الصادر عن "نور كابيتال"، فإن من المرجح أن يكون لقرار البنك المركزي الأوروبي بإبقاء معدلات الفائدة تأثيرًا على استقرار الأسواق الأوروبية. وكان المستثمرون يتوقعون هذه النتيجة، وتوفر الاستمرارية بعض اليقين في فترة تشهد تغيرات في الأسواق العالمية.ويمكن أن يعزز ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الحساسة لمعدلات الفائدة، مثل القطاع المالي والعقارات.