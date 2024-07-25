الاقتصاد

أرباح «الصناعات الكهربائية» الفصلية تقفز إلى 100.6 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصناعات الكهربائية صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 100.614 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 101.2%، مقارنة بـ 50.003 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 374.7 مليون ريال إلى 494.9 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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