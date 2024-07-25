شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الصناعات الكهربائية» الفصلية تقفز إلى 100.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الصناعات الكهربائية صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 100.614 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 101.2%، مقارنة بـ 50.003 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 374.7 مليون ريال إلى 494.9 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع المبيعات من 374.7 مليون ريال إلى 494.9 مليون ريال.
وتضمنت الأسباب: تنوع المنتجات المباعة وارتفاع مبيعات المنتجات ذات الهوامش الربحية الأعلى.
وقابل الزيادة في صافي الربح ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكلفة التمويل.