الاقتصاد

بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني

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واس - لندن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.80 %، ما يعادل 66.27 نقطة، ليصل عند مستوى 8175.44 نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% ليتداول عند 1.3135 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.09% إلى 1.1848 يورو.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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