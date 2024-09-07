شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.80 %، ما يعادل 66.27 نقطة، ليصل عند مستوى 8175.44 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% ليتداول عند 1.3135 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.09% إلى 1.1848 يورو.