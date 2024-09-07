شكرا لمتابعة خبر عن الكويت: 6 آلاف مقيم عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الكويت اليوم السبت تعديل أوضاع أكثر من 10 آلاف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية، إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.

وبين الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت، أن 6 آلاف شخص عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية، في حين عدّل 1188 شخصا إلى الجنسية العراقية.

وأكد ، أن 868 شخصا عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و131 إلى الجنسية الإيرانية و53 شخصا إلى الجنسية الأردنية، إضافة إلى 1962 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن هذه الإحصاءات تخص الأفراد الذين لديهم وثائق تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقاربُ آخرون مثبتو الجنسية.

ودعا الجهاز المركزي الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعته، لتسوية إقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في الكويت.