شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بلدي» تقفز إلى 71.9 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بلدي للدواجن صافي ربح في النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، يقدر بـ71.9 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 78.7%، مقارنة بـ 40.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، بلغ متوسط الإنتاج اليومي خلال النصف الحالي 194 ألف طير يوميا.

وبحسب البيان كان متوسط الإنتاج اليومي كان خلال النصف المماثل من العام السابق 152 ألف طير يوميا.