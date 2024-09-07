أمير الشرقية يرعى مؤتمر دولي عن أحدث التطورات في علاج السكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المؤتمر الدولي الرابع “Saudi Endo” حول مستجدات أمراض السكري، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء في الخبر خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية خديجة الحنوة، أن المؤتمر سيستضيف نخبة من الباحثين والمحاضرين والأطباء من داخل المملكة وخارجها، المتخصصين في أمراض السكري والغدد الصماء, فيما يتناول المؤتمر محاور متنوعة في هذا المجال، بما في ذلك السكري والسمنة واضطرابات الغدة الدرقية والتناسلية والكظرية، بالإضافة إلى أمراض العظام والغدد الصم العصبية وأورام الغدد الصماء.

وبينت أن المؤتمر يعد فرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث التطورات في مجال أمراض الغدد الصماء، وسيكون منصة للعلماء والباحثين لتبادل المعرفة ومناقشة أحدث الإنجازات العلمية والسريرية. مشيرة إلى أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم طبي.

من جانبه ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي، باسمه وباسم جميع منسوبي الجمعية واللجان المنظمة للمؤتمر رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمؤتمر، واهتمامه بأعمال وأنشطة وفعاليات الجمعية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا كبيرًا للجمعية لمواصلة جهودها في نشر الوعي الصحي ومكافحة الأمراض المزمنة.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار اهتمام الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بتوفير فرص التعليم والتطوير المستمر للكوادر الطبية والطلاب والمتخصصين في الرعاية الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.

ودعت اللجنة العلمية للمؤتمر الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط https://saudiendo.com، مؤكدة سعي الجمعية إلى تنظيم مؤتمر يليق بمكانة المملكة وبمستوى الخبرة المميزة للمشاركين من الأطباء والخبراء الدوليين والمحليين.

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