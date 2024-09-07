شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "المنسوجات" و"مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 2.9%، 2.3%، على التوالي، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالي، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه بنسبة 1%.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالي، ثم قطاعا التجارة والموزعون، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.3%، فيما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، وهبط قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 31029.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 7254.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 37997.28 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 7498.97 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.115 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.410 تريليون جنيه إلى 1.430 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.4%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 356.4 مليار جنيه إلى 363.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.1%.