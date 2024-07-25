شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «برغرايززر» الفصلية إلى 1.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" صافي ربح يقدر بنحو 1.423 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، متراجعا بنسبة 69.7%، مقارنة بـ 4.700 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض إجمالي الربح بنسبة 5% نتيجة إلى انخفاض المبيعات وانخفض هامش الربح الإجمالي من 31.5٪ في نفس الفترة من العام السابق إلى 30.1٪ في الفترة الحالية. وزيادة تكاليف المواد الغذائية ونفقات الإيجار والمرافق والصيانة.
وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 1.4 مليون ريال، أو 13.4٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.
وارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 2.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والمصاريف الأخرى تماشيا مع نمو الأعمال.
وانخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 66 ألف ريال، وانخفضت الخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمقدار 1.1 مليون ريال، وزادت الإيرادات الأخرى بمقدار 148 ألف ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، انخفض إجمالي الربح بنسبة 5% نتيجة إلى انخفاض المبيعات وانخفض هامش الربح الإجمالي من 31.5٪ في نفس الفترة من العام السابق إلى 30.1٪ في الفترة الحالية. وزيادة تكاليف المواد الغذائية ونفقات الإيجار والمرافق والصيانة.
وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 1.4 مليون ريال، أو 13.4٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.
وارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 2.1 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الرواتب والمصاريف الأخرى تماشيا مع نمو الأعمال.
وانخفضت تكاليف التمويل بمبلغ 66 ألف ريال، وانخفضت الخسارة الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمقدار 1.1 مليون ريال، وزادت الإيرادات الأخرى بمقدار 148 ألف ريال.