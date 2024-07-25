غرفة ينبع تطلق المرحلة الثانية من مبادرة نحن معكم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اطلقت غرفة ينبع وبالنعاون مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة امس المرحلة الثانية من مبادرة “نحن معكم” والتي تهتم بتعليم منسوبي الضمان “تنسيق الورود” وذلك لمدة ثلاثة أيام، بالشراكة مع احد الشركات السعودية الوطنية للتصنيع .

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف لاكتساب المشاركين مهارات جديدة، وتعزيز الإبداع الفني لديهم، وتحفيزهم على مواصلة تطوير مهاراتهم في تنسيق الورود، فضلاً عن فتح آفاق مهنية جديدة في عالم تنسيق الزهور.

وتضمنت المبادرة دورة تدريبية سُلط الضوء من خلالها على كيفية التعرف على أنواع الورود المختلفة، اختيار الألوان المناسبة، وأساليب ترتيب وتنسيق الباقات لمناسبات متنوعة مثل الأعراس، المناسبات الخاصة، والهدايا، وتنسيقها بطرق مبتكرة وجذابة.

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