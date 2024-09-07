شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية: مكافأة فورية 1000 دولار لمحمد صبحى بعد فضية الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، صرف مكافأة فورية 1000 دولار للاعب محمد صبحى بطل فضية رفع الأثقال فى دورة الألعاب البارالمبية بباريس وزن 88 كجم بعد رفع ثقل يبلغ 224 كلجم.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد التقى البعثة البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك على هامش تواجده بصحبة البعثة فى باريس.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المُقامة حالياً بباريس، وتُختتم غداً، الأحد، مُشيراً إلى أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها فى الدورة البارالمبية الحالية بباريس إلى 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزية حتى الآن، حيث توج بالميداليات الذهبية محمد المنياوى ورحاب أحمد، فيما حققت ألفضية فاطمة محروس، بينما توج بالبرونزية منتخب الطائرة جلوس.