وزير السياحة يزور الطائف ويتجول في معالمها السياحية.. ويلتقي بالمستثمرين في المحافظة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قام معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، بزيارة محافظة الطائف وذلك ضمن جولته على عددٍ من مناطق المملكة، بالتزامن مع برنامج صيف السعودية، بمرافقة عددٍ من قيادات الوزارة.

والتقى معالي وزير السياحة خلال زيارته، بعددٍ من المستثمرين ورواد الأعمال، واستعرض معاليه خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من أجل تمكينهم من الالتحاق بالقطاع الواعد.

وأشار معاليه، إلى أن مدينة الطائف تُعّد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.

وأبان معالي الوزير الخطيب، أن الوزارة تحرص على ترجمة ما تضمنته التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأبرزها الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ونظام السياحة ولوائحه من أجل الارتقاء بالقطاع، مشيراً إلى أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، ولافتاً النظر إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد أحد المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع.

وأكد معالي وزير السياحة، على الدور الكبير الذي يقوم به صندوق التنمية السياحي ضمن منظومة السياحة السعودية، مشيراً إلى أن الصندوق قام خلال الفترة الماضية بتمويل مشروعات سياحية متنوعة بمحافظة الطائف ضمت مرافق ضيافة نوعية تضم استحداث أكثر من 300 غرفة بالإضافة إلى عدد من المشروعات السياحية المصاحبة بقيمة وصلت إلى 700 مليون ريال.

وشملت زيارة معالي الوزير الخطيب، جولة على عددٍ من المعالم السياحية في مدينة الطائف.وعبّر معاليه عن سعادته بزيارة مدينة المدينة والتجول في مرافقها السياحية، مشيداً بما تحظى به الطائف من طبيعة ساحرة وما تتمتع به من إمكانيات واعتدال مناخي مما يؤهلها لأن تصبح من أبرز الوجهات السياحية في المملكة وكل دول المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط