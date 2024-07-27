بداية التعاملات.. انخفاض في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث تراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وزادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2167 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2387 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، بنسبة 0.96% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.