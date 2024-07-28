شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «سابك للمغذيات» إلى 705 ملايين ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة سابك للمغذيات الزراعية، صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 705 ملايين ريال، مرتفعا بنسبة 8.3%، مقارنة بـ 651 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تعود أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات التمويل، وقد حدَّ من هذا الارتفاع: ارتفاع تكلفة المبيعات.

وتعود أسباب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: ارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

وحدَّ من هذا الانخفاض: زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع.