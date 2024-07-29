شكرا لقرائتكم خبر عن في عدة مجالات.. الصين تبدي استعدادها لتعزيز التعاون مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصين استعدادها لاستكشاف أوجه التعاون مع إيطاليا، في مجال الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع إيطاليا في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والابتكار. العلاقات الصينية الإيطالية وأوضح شي أن الصين تأمل في أن تتمكن إيطاليا من توفير بيئة عمل عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

وأعرب شي عن أمله في أن تتمكن إيطاليا من القيام بدور في تعزيز الاتصالات بين الصين وأوروبا.