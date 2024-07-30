شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «بوبا العربية» إلى 404.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة البورصة الأمريكية تغلق تعاملات الاثنين على تباين البورصة الأوروبية.. مؤشر ستوكس 600 يغلق منخفضًا 0.2%

الدمام - شريف احمد - حققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 404.604 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 8.9%، مقارنة بـ 371.350 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول الة، بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 464,806 مليون ريال مقابل 432,304 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 7,52%.وبلغ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 404,604 مليون ريال مقابل 371,350 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 8,95%.بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 390,584 مليون ريال مقابل 383,401 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1,87٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 377,327 مليون ريال مقابل 372,023 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1,43٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.وبحسب الشركة، بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 182,857 مليون ريال مقابل 123,084 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 48,56٪.ونوهت بتقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا، إذ بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 108,369 مليون ريال مقابل 76,527 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 41,61٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.وبلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 12,991 مليون ريال مقابل 13,724 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 5,34%.كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 375,428 مليون ريال مقابل 349,442 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، اي بارتفاع قدره 7,44٪.وأشارت إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ خلال الربع الحالي 3,616,701 مليون ريال مقابل 3,880,096 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 6,79٪.وبلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 464,806 مليون ريال مقابل 416,123 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 11,70%.كما بلغ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 404,604 مليون ريال مقابل 359,423 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 12,57%.وبلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 390,584 مليون ريال مقابل 338,479 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 15,39٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 377,327 مليون ريال مقابل 321,601 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 17,33٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات.كما بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 182,857 مليون ريال مقابل 158,144مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 15,63٪.وأشارت إلى أن صافي الإيرادات الأخرى بلغ خلال الربع الحالي 12,991 مليون ريال مقابل 12,109 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 7,28%.ونوهت تقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا إذ بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 108,369 مليون ريال مقابل 75,731 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 43,10٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 375,428 مليون ريال مقارنة مقابل 300,343 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، اي بارتفاع قدره 25٪.كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 3,616,701 مليون ريال مقابل 7,249,442 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 50,11٪، ويعود ذلك للموسمية.وأفادت بأن الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين بلغ خلال الفترة الحالية 880,929 مليون ريال مقابل 662,440 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 32,98%.وبلغ الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 764,027 مليون ريال مقابل 559,946 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 36,45%.وبلغت نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 729,063 مليون ريال مقابل 555,415 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 31,26٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.وبلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 698,928 مليون ريال مقابل 540,506 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 29,31٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات وزيادة عدد المؤمن عليهم.كما بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الفترة الحالية 341,001 مليون ريال مقابل 225,521 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 51,21٪.ونوهت بتقليص هذه التغيرات الإيجابية جزئيًا، إذ بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية 184,100 مليون ريال مقابل 133,680 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 37,72٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.وبلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية 25,100 مليون ريال مقابل 30,093 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 16,59%.كما بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 675,771 مليون ريال مقابل 553,693 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، اي بارتفاع قدره 22,05٪.وأشارت إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ خلال الفترة الحالية 10,866,143 مليون ريال مقابل 9,289,556 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 16,97٪.