شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الإقبال على الذهب اليوم الثلاثاء، مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي الذي يجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 2380.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2377.30 دولار.