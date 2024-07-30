الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم الثلاثاء

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وكالات - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجع الإقبال على الذهب اليوم الثلاثاء، مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي الذي يجتمع هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 %، إلى 2380.31 دولار للأوقية (الأونصة).
وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2377.30 دولار.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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