شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استدعاء 100 ألف سيارة.. كيف تعمل «تويوتا» على إصلاح محركاتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أوائل يونيو، أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة للمركبات عن استدعاء ما يقرب من 100 ألف سيارة بيك أب تندرا ونحو 3500 سيارة رياضية فاخرة من طراز ليكزس لإصلاح مشكلة قد تتسبب في فقدان محركاتها للطاقة أثناء القيادة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

والسؤال الآن: كيف تعمل «تويوتا» على إصلاح محركاتها؟ هل الحل في استبدال المحرك؟ في ذلك الوقت، قالت تويوتا إنها تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة لكن تعود الآن وتقول إن الحل يتلخص في استبدال المحرك بالكامل في كل شاحنة من الشاحنات الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي البالغ عددها 103500 شاحنة، وهو الأمر الذي قد يمثل حلًا للمستهلكين لكنه يخصم من صورة الشركة لاستبدالها المحرك بالكامل وهو ما يقول أن الخطأ التصنيعي لم يصلح معه الحلول العادية البسيطة.

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وتشمل المركبات المعنية طرازات تويوتا تندرا ولكزس LX 600 موديلات 2022 و2023.

ووفقًا لشركة تويوتا، فإن الاستدعاء يشمل فقط الإصدارات العادية التي تعمل بالبنزين وليس الإصدارات الهجينة.

في بعض هذه المركبات، قد يسمع مالك المركبة أصوات طرق أو فرقعة مع عدم تشغيل المحرك بسلاسة أو حتى التوقف تمامًا أثناء القيادة. خسارة كبيرة لـ«تويوتا» تعمل الشركة على استبدال المحرك لعملائها دون أي تكلفة على أصحاب المركبات كما لم تقدم الشركة أي معلومات عن التكلفة التي ستتحملها في كل هذه المركبات، لكن الأمر قد يمثل خسارة للشركة ربما تترجم لاحقًا في النتائج المالية مالم تعوض ذلك الشركة بطرق أخرى. أمر غير معتاد لشركات السيارات وذكر محللون لسي إن إن الأمريكية، أنه من غير المعتاد أن تضطر شركة تصنيع سيارات إلى استبدال المحركات في عملية استدعاء.

على سبيل المثال، في عام 2015، استدعت "هيونداي" 470 ألف طراز من طراز سوناتا بسبب مشكلة مماثلة لكن وفي هذه الحالة قالت هيونداي إن المحركات قد تحتاج إلى الاستبدال في بعض هذه السيارات وليس جميعها.

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في العام الماضي، استدعت "هوندا" 250 ألف مركبة بسبب مشكلة قد تؤدي في بعض الحالات إلى استبدال المحركات. أسهم تويوتا انخفضت أسهم شركة تويوتا موتور مؤخرًا لتصل إلى عند 190.74 دولارًا بعدما كانت أعلى من ذلك بــخمس دولارات.

رغم ذلك أكد بنك "إيرست جروب" على تصنيف تويوتا الجيد ونصح المستثمرين بــ"الاحتفاظ" بأسهم تويوتا.

ويبلغ متوسط سعر السهم المتحرك لمدة 50 يومًا 205.50 دولارًا بينما يبلغ متوسط سعره المتحرك لمدة 200 يوم 220.07 دولارًا.

كذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة 259.41 مليار دولار بنسبة السعر إلى عائد تصل إلى 7.58 ونسبة السعر إلى النمو 0.34. بيانات أرباح تويوتا أصدرت شركة تويوتا موتور آخر بيانات لأرباحها الفصلية يوم الأربعاء 8 مايو.

أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 4.99 دولارًا للسهم الواحد للربع متجاوزة تقديرات للمحللين التي كانت تضع ربحًا أقل بــ2.91 دولارًا. مخالفة توقعات المحللين حققت تويوتا موتور هامشًا صافيًا بنسبة 10.99% وعائدًا على حقوق الملكية بنسبة 14.82%.

كما وحققت الشركة إيرادات بلغت 74.56 مليار دولار خلال الربع مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 67.21 مليار دولار.

في المتوسط، يتوقع محللو الأسهم أن تحقق شركة تويوتا موتور أرباحًا قدرها 21.61 دولارًا للسهم الواحد للعام الحالي.