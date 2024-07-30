شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يسجل 26120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024، تسجيل مستوى 26120 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26120 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



