شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند آخر مستويات العملة الخضراء داخل البنوك المصرية.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 48.26 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، داخل المصرف المتحد عند 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني، 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.