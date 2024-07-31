شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الرئيسية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول على انخفاض بواقع 27.08 نقطة، مسجلًا 5436.46 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 222.78 نقطة، ليصل إلى 17147.42 نقطة عند الإغلاق.وفي المقابل، أضاف المؤشر داو جونز 205.96 نقطة، لينهي التداول عند 40745.89 نقطة.