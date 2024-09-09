شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار على 6 مناطق منها الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، تستمر حتى الساعة 5 صباح الاثنين.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق الرعدية في أماكن الأمطار الخفيفة، ورياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. أماكن هطول الأمطار الشرقية: حفر الباطن.

الرياض: الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

مكة المكرمة: أضم وميسان وبني يزيد وجذم ويلملم والعرضيات والطائف.

حائل: الشنان وبقعاء وسميراء.

القصيم: الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.

جازان: الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وسبيا وضمد.