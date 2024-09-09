الامارات | العربي يضم الإسباني رودري سانشيس قادما من ريال بيتيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العربي القطري، ضم لاعب الوسط الإسباني رودريغو سانشيس "رودري" الى الفريق الأول لكرة القدم قادماً من نادي ريال بيتيس.

وقال النادي، في منشور على منصة إكس، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 24 عاما، وقّع على عقد انتقاله لصفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف عام 2027.

وانضم رودري لصفوف ناشئي بيتيس في صيف 2016، ثم التحق بالفريق الأول عام 2020، وخاض معه 127 مباراة رسمية سجل خلالها 8 أهداف، وساهم بـ 14 تمريرة حاسمة.

وكان العربي قد ضم المهاجم الدولي الأردني يزن النعيمات لموسم واحد قابل للتجديد، ثم تعاقد مع الدولي القطري أحمد علاء قادما من الغرافة الى جانب ضم الفرنسي اسحاق الحاجي من الدحيل.

ويتطلع "فريق الشعب" المتوج بطلا لكأس الأمير 2022 لتجاوز ظهور محتشم في الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الخامس في الدوري المحلي.

وسجل الفريق بداية متواضعة للنسخة الجديدة بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام السد، حامل اللقب، بخماسية نظيفة لحساب الجولة الثالثة، مكتفيا بنقطتين من تعادلين أمام الشحانية والوكرة ليحتل المركز الثامن بعد ثلاث جولات.