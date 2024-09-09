شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى "إحباط محاولة لشن هجمات إرهابية من نظام كييف في أراضي روسيا باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين". تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن الوزارة قولها إنه "دُمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك".



كانت القوات الأوكرانية قد شنت في السادس من الشهر الماضي هجومًا واسع النطاق عبر الحدود إلى داخل منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي مؤخرًا أنه تمت السيطرة على أكثر من 1260 كيلومترًا مربعًا و93 قرية.