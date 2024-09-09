شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق تقدم في المفاوضات الأمريكية الصينية بشأن المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال محادثات استمرت ثلاثة أيام في بكين، ناقش مفاضون أمريكيون وصينيون الأهداف المشتركة المتمثلة في وضع حد لإزالة الغابات والتلوث القوي، الذي يتسبب في الاحتباس الحراري.

واستهدفت المناقشات بين أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، المساعدة في تحقيق تقدم بشأن تغير المناخ. خفض ثاني أكسيد الكربون ويأتي هذا قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان نوفمبر المقبل، وتحفيز الطموح مع وضع دول العالم أهدافا جديدة لـعام 2035 لخفض ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذه التعهدات الخاصة بكل دولة "الالتزامات المحددة وطنيا" كما تعرف، نوقشت في بكين. الاحتباس الحراري وتتعرض الصين المسؤولة عن نحو 30% من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم لضغوط لتعزيز طموحها، خاصة فيما يتعلق بغاز الميثان وأكسيد النيتروز، وغيرهما من الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تتجاوز ثاني أكسيد الكربون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إن "الجانبين أكدا مجددًا اعتزامهما الاشتراك في استضافة" جلسة حول الميثان وغيره من الغازات المسببة للاحتباس الحراري خلال "كوب 29".