ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.02 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أرتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء، عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، إلى 79.02 دولارًا للبرميل، فيما سجلت عقود أكتوبر، الأكثر نشاطًا، 78.54 دولارًا بارتفاع 47 سنتًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 52 سنتًا، إلى 75.25 دولارًا للبرميل.

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