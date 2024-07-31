شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات جديدة فى سوق الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها التطورات في أداء البورصة المصرية، وكذلك تطورات سوق الذهب وارتفاع الأسعار العالمية والمحلية، وفي السياق التالي نرصد أهم الأخبار الاقتصادية.

وزير الإسكان يستقبل سفيرة الإمارات لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين

كيف تتعامل مبادرة ابدأ مع القطاع غير الرسمى؟ نظام الضرائب المبسط يرد

وضع حجر أساس مشروع إنشاء جامعة القاهرة الأهلية الجديدة بمدينة أكتوبر الجديدة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى نهاية تعاملات جلسه اليوم

وزير الكهرباء يتفقد إدارة برج العرب التابعة لشركة الأسكندرية للتوزيع

غرفة الصناعات الكيماوية تبحث إنشاء استثمار صينى مصرى مشترك لإنتاج مادة التيتانيوم

وزير البترول يعقد لقاءات مع شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز