شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 % ارتفاعا في مؤشر أسعار العقارات بالسعودية خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%.
ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.8% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%.
ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.4 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%.
واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني من عام 2024م ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وسجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.
وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.6%.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1%، والشقق بنسبة 2.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والبيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وشهدت أسعار القطاع التجاري استقرارًا ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.1%.
واستقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني 2024م.
وارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.6%، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.6 في الربع الثاني من عام 2024م.
ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.8% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%.
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ارتفاع أسعار الشققمن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.1%، والفلل بنسبة 0.5%، والبيوت بنسبة 1.4%.
من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.4 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%.
واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني من عام 2024م ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وسجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.
ارتفاع على أساس شهريوارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع السابق الربع الأول من العام الحالي.
وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.6%.
ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1%، والشقق بنسبة 2.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والبيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وشهدت أسعار القطاع التجاري استقرارًا ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.1%.
واستقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني 2024م.
وارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.6%، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.6 في الربع الثاني من عام 2024م.