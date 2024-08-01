شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 % ارتفاعا في مؤشر أسعار العقارات بالسعودية خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

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ارتفاع أسعار الشقق

ارتفاع على أساس شهري

الدمام - شريف احمد - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7% في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8%، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%.ووفقا لتقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الصادر عن هيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.8% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%.ونظرًا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.من بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9%، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية بنسبة 0.1%، والفلل بنسبة 0.5%، والبيوت بنسبة 1.4%.من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة %0.4 متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%.واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني من عام 2024م ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.وسجل القطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بالربع السابق الربع الأول من العام الحالي.وتأثر مؤشر العقارات الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 1.6%.ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1%، والشقق بنسبة 2.1%، في حين استقرت أسعار العمائر والبيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.وشهدت أسعار القطاع التجاري استقرارًا ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وذلك لانخفاض أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.1%.واستقرت أسعار قطع الأراضي التجارية والعمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر في الربع الثاني 2024م.وارتفعت أسعار القطاع الزراعي بنسبة 1.6%، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.6 في الربع الثاني من عام 2024م.