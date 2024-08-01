شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر.. عيار 21 يسجل 3320 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 1 اغسطس 2024 بحوالي 20 جنيها تقريبا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3320 جنيها وسط صعود ملحوظ في سعر الذهب العالمى.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 3794 جنيها.

عيار 21 يسجل 3320 جنيها.

عيار 18 يسجل 2846 جنيها.

عيار 14 يسجل 2213 جنيها.

الجنيه الذهب 26560 جنيها.

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع، وذلك بعد أن وجد الدعم من التوترات الجيوسياسية التي زادت من الطلب على الملاذ الآمن، بالإضافة إلى استعداد الأسواق لتقبل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق الشهر المقبل بخفض الفائدة.



ويأتي هذا بعد ارتفاع كبير لأسعار الذهب يوم أمس حيث سجل ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند المستوى 2410 دولار للأونصة، استفاد الذهب من بعض عمليات الشراء كملاذ آمن بعد أن أشارت التقارير إلى مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غارة إيران الأمر الذي قد ينتج عنه تصعيد محتمل في الحرب.



