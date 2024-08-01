شكرا لقرائتكم خبر عن جولة موسعة لوزير الإسكان بالمشروعات السكنية والتنموية بمدن بدر والشروق والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بجولة موسعة لتفقد المشروعات السكنية والتنموية، بمدن بدر والشروق والعبور، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير، وأجهزة المدن.