انطلاق كرنفال بريدة للتمور

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلق اليوم كرنفال بريدة للتمور وسط حركة شرائية عالية، بمشاركة عدة جهات حكومية، وإشراف المركز الوطني للنخيل والتمور .

ويسوّق الكرنفال الذي يستمر 51 يوماً أكثر من 11.2 مليون نخلة، تثمر قرابة 50 نوعاً مختلفاً من التمور .

وأكد الأمين العام للجنة العليا لكرنفال بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان، أن الكرنفال انطلق وسط استعدادات كبيرة من الجهات المشرفة والمنظمة، وبمتابعة وتوجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة اللجنة العليا للكرنفال ، مبيناً أن إنتاج منطقة القصيم من التمور يتخطى 400 ألف طن سنويًا .

وأشار إلى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعمل حاليًا على تثبيت جميع أرقام كرنفال بريدة، واعتمادها لاستخراج شهادة الموثوقية بأنه الأضخم والأكبر على مستوى العالم .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط