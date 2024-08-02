شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب فى السوق المصرى لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار السبائك الذهب في السوق المصري تغيرات عدة على مدار الساعات القليلة الماضية وفي السياق التالي نرصد تطورات أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة، وتختلف مصنعية السبائك بحسب الوزن

أسعار السبائك

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3811 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9527 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 19055جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 38110 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 76220 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 118522جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 190550جنيها.