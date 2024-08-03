مهرجان ليالي السدو بعرعر يتيح للأسر المنتجة فرصة لتسويق منتجاتهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أتاح مهرجان ليالي السدو 2024 بمنطقة الحدود الشمالية ، لـ “15” أسرة من الأسر المنتجة المتخصصة في حياكة السدو وصناعة السمن ومشتقاته ، لعرض منتجاتهم والتسويق لها بطريقة جاذبة، وذلك بقاعة الأهالي بعرعر.

ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 5 أيام، عددًا من الفعاليات أبرزها: “معرض السدو “الذي يحتوي على معرض مصور، وأكاديمية السدو، ومسابقة السدو، وعرض الأدوات المستخدمة في عملية صناعة السدو ومراحله، وعرض منتجات السدو، وفنون شعبية، والرسم، وعروض موسيقية، ومسابقات وتحديات، وعروض السيارات الرياضية، والدراجات النارية، بالإضافة إلى عروض مسرحية.

يذكر أن الفعاليات بتنظم أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع جمعية الترفيه للخدمات الترفيهية.

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