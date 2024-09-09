سموتريتش: سننهي الحرب عندما نسحق حماس وحزب الله ولن ننتحر جماعيا من أجل الأسرى

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تصريح له، إلى أننا "سننهي الحرب عندما نسحق حركة حماس وحزب الله".

وأوضح سموتريتش أنه "لا يوجد اتفاق لإعادة الأسرى"، قائلاً: "نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم أحياء لكن لن ننتحر جماعيا لأجل ذلك".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أن "الوقت حان كي تتعامل إسرائيل مع الوضع في شمال البلاد"، داعيا إلى مواجهة إيران.

واشار غانتس الذي كان يشارك في منتدى نقاش حول الشرق الأوسط في العاصمة الأميركية، الى أن "دقّت ساعة الشمال وفي الواقع أعتقد أننا تأخرنا في هذه النقطة"، معتبرا أن إسرائيل "ارتكبت خطأ" بإجلاء الكثير من الناس من شمال البلاد بعد 7 تشرين الأول.

ولفت الى انني "اعتقدت لأشهر عديدة أن لدينا ما يكفي من القوات للتعامل مع غزة وأنه ينبغي علينا التركيز على ما يحدث في شمال البلاد"، معتبرا أن "في غزة، وصلنا إلى نقطة حاسمة في الحملة. يمكننا أن نفعل ما نريد في غزة".

ورأى "أننا يجب أن نسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لكن إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك في الأيام أو الأسابيع المقبلة، فعلينا أن نذهب إلى الشمال". وأضاف "لا أعتقد أننا في حاجة إلى الانتظار أكثر لدينا القدرة على القيام بذلك"، بما في ذلك "من خلال ضرب لبنان إذا لزم الأمر".