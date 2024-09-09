راغب علامة يعلق على شائعة وفاته في دبي

بعد الشائعات التي رافقت حياته الشخصية في الفترة الأيرة، خرج النجم راغب علامة عن صمته وردّ على مروجي شاىعة وفاته في حادث سير في دبي، ودخوله في علاقة غرامية جديدة.

وعبر النجم اللبناني في حديث عبر قناة MTV اللبنانية عن استيائه من هذه الاخبار، واصفاً مروجيها بـ"أعداء النجاح".

وأكد أن ما يتم تداوله عارٍ عن الصحة وهو حالياً يتواجد مع عائلته في بيروت، بينما زوجته جيهان علامة في باريس، أما ابنه لؤي فهو في تايلند للمشاركة في عرض أزياء عالمي، أما نجله البكر خالد فهو في الإمارات يتابع عمله الخاص بشكلٍ عادي.

وعبّر علامة عن أسّفه من هذه الشائعات، مؤكداً عدم اهتمامه بما يقال عن حياته العاطفية مكتفياً بالقول "القافلة تسير والكلاب تنبح"، لافتاً إلى أن الجهة نفسها التي روجت في السابق لخبر طلاقه تروج الآن لشائعة وفاته في دبي.

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