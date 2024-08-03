شكرا لقرائتكم خبر عن 10.3 % انخفاضًا فى قيمة العجز بالميزان التجارى خلال شهر مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، النشــرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية مايو وقد بلغت قيمة العجـز في الميزان التجارى 3.57 مليار دولار خلال شهر مايو 2024 مقابل 3.98 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 10.3 ٪.

ومن أهم المؤشرات، ارتفعــت قيمـة الصادرات بنسبة 0.4 ٪ حيـث بلغـت 3.81 مليـار دولار خـلال شهــر مايـــو 2024 مقابــل 3.79 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهمها: (فواكه طازجة بنسبة 17.4٪، ملابـس جاهزة بنسبـة 5.5%، عجائـن ومحضــرات غذائية بنسبــة 32.2 ٪، سجــاد وكليــم بنسبه 1.3٪ ).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (البترول الخام بنسبة 4.3% ، منتجات البترول بنسبة 17.4% ، اسمدة بنسبة 5.2% ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5 ٪).

وانخفضت قيمــة الــواردات بنسبة 5.1 ٪ حيــث بلغــت 7.38 مليــار دولار خـــلال شهــر مـايـــو 2024 مقابــــل 7.77 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 0.3 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 2.9 %، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 24.7 % ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 23.3 %).



بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 86.1%، قمح بنسبـة 153.6 ٪، غاز طبيعي بنسبة 39.2 % ، سيارات ركوب بنسبة 15.2%).