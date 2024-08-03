شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتابع الموقف التنفيذى لمشروع "إنستجرام فيلترز" بالمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد من شركة META العالمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "إنستجرام فيلترز Instagram Filters" بالمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك تمهيداً لإطلاقه قريباً مما يساهم في تحسين التجربة السياحية بالمتحفين، والترويج لمنتج السياحة الثقافية بصورة أكبر.

ومن جانبهم، قام مسئولو الشركة، من خلال عرض تقديمي، باستعراض ما تم تنفيذه من أعمال للانتهاء من هذا المشروع والذي يهدف إلى عمل محاكاة افتراضية عن طريق استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لإظهار الشكل الأصلي الذي كانت تبدو عليه عدد من القطع الأثرية المعروضة بالمتحفين والتي تم اختيارها بعناية لتنفيذ المشروع، لتعكس الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة ولتبدو كما صنعها المصري القديم منذ آلاف السنين، حتى يتمكن الزائرون من رؤيتها كاملة وكأنها في حالتها الأصلية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات معينة بهواتفهم الذكية أثناء زيارتهم للمتحفين.

كما ستساهم هذه التجربة في إذكاء الوعي الأثري والمعرفي لدى الزائرين بعظمة الحضارة المصرية القديمة وعراقتها، فضلاً عن تعزيز وإثراء تجربتهم السياحية داخل المتحفين مما يساهم في تعزيز التفاعل حول موضوعات تتعلق بالمتحفين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت يقوم بدور ترفيهي وتعليمي.

ومن المقرر أن تتيح هذه التجربة للزائرين، كافة المعلومات الخاصة بهذه القطع الأثرية والتي تم اختيارها وفقاً لأهميتها لإظهار الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية، ولتتماشى أيضاً مع رؤية كل متحف والهدف من المشروع.

كما قام مسؤلو الشركة باستعراض الأنشطة والمقترحات التي يمكن أن تقدمها الشركة للوزارة خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها أن تساهم في الاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا الميتافيرس للترويج السياحي الرقمي للمقاصد والمدن السياحية المصرية، وكذلك رفع الوعي السياحي والأثري لدي الشباب المصري وتعريف السائحين بعراقة الحضارة المصرية وتاريخها العظيم، وذلك من خلال تطبيقات متخصصة سوف تقوم الشركة بإطلاقها علي منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في ظل الخصائص الخاصة بها مثل نشر الصور والمقاطع المصورة والقصص (Stories).

وقد شارك في حضور الاجتماع من الوزارة يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

وشارك في الاجتماع وفد من ممثلي شركة ميتا العالمية برئاسة شادن خلاف رئيسة السياسات العامة لشمال أفريقيا والمسئولة الإقليمية عن التنمية المستدامة بالشركة، بجانب ممثلي شركة محرم وشركاه.