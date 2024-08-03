شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الغذائية تبحث مع "المركزي لتحليل المتبقيات" التعاون فى سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات ورشة عمل تحت عنوان: "أهم الملوثات الكيميائية وأثرها علي الصناعات الغذائية"، بمشاركة نحو 85 مشارك من مهندسي ومديري جودة وإنتاج وممثلي شركات التصنيع الغذائي أعضاء الغرفة بغرض تأهيل ورفع الكفاءة وتبادل الخبرات مع المنتجين والمصدرين في مجال الصناعات الغذائية للتوافق مع اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بسلامة الغذاء محليا ودوليا مما يسهم في وجود منتجات مطابقة للمواصفات محلياً وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويأتي تنظيم الورشة في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالعمل علي تعزيز التعاون لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الغرفة والمعمل.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية ومستشار مجلس الإدارة، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وفي كلمتها اكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، علي فرص التعاون والشراكة بين غرفة الصناعات الغذائية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في رفع تنافسية وجودة المنتجات الغذائية المصرية وفتح اسواق جديدة، مشيرة الي ان الغرفة توفر جميع خدمات المعمل بأسعار مخفضة لمصانع الأعضاء من خلال بروتوكول التعاون المشترك.

ولفتت إلى أن ورشة المعمل والتي تأتي ضمن فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة تخدم أعضاء الغرفة في كافة مجالات التصنيع الغذائي من خلال مناقشة المشكلات التي يتعرض لها بعض المنتجين أو المصدرين ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والبحثية في اطار سعيها الدائم لدعم الأعضاء في كافة الجوانب الفنية من خلال البرامج التدريبية والمشاركة في التشريعات واللوائح الفنية الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية مما يعظم مسئولياتها تجاه الأعضاء.

ومن جانبها قالت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، تهدف الورشة في المقام الأول إلى دعم العاملين في هذا القطاع الهام من خلال نشر الوعي والدعم الفني وإيضاح الكثير من الأمور الهامة والتي تؤثر على الإنتاج والتصدير في هذا القطاع الهام ومن أهمها قيام المعمل بالمشاركة بخبراته في تقديم الخدمات التحليلية لفحص الملوثات في الأغذية وتقديم الاستشارات الفنية المجانية وتنظيم ورش العمل الإرشادية والتدريبية وبعض البرامج التدريبية مع الغرفة لصالح الأعضاء.

وتضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات الهامة عن دور المعمل وخدماته في مجال سلامة الغذاء ومناقشات حول أثر العناصر الثقيلة والسموم الفطرية ومضافات الأغذية علي منتجات التصنيع الغذائي.

وأكدت عبداللاه أن اهتمام المشاركين بالموضوعات التي تم مناقشتها في الورشة ظهرت من خلال نسبة المشاركة الكبيرة ومن خلال الأسئلة والاستفسارات التي قام السادة الحضور ممثلي الشركات بإلقائها وتم الرد عليها من السادة خبراء المعمل.

وفي نهاية الورشة أكدت عبداللاه على أن المعمل والغرفة في ظل التعاون الوثيق بينهما سوف يقومان بتنظيم عدة ورش أخرى في تخصصات مختلفة، مشيرة إلي أن المعمل مستعد لاستقبال كافة أعضاء الغرفة لزيارة المعامل والتعرف عن قرب على طرق التحليل المختلفة بالمعمل.